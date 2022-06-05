مانشستر يونايتد يستهدف ضم إريكسن

كشفت تقارير صحافية في انجلترا أن أندية كبيرة تسعى إلى ضم الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن الذي كان قد سقط مغشيا عليه بشكل مروع خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا قبل عام تقريبا.
وكتبت صحيفة "صنداي ميرور" البريطانية الصادرة يوم الأحد أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مدربه الهولندي الجديد اريك تن هاغ يرغب بقوة في ضم لاعب خط الوسط (30 عاما).
كما تردد أيضا أن من الممكن أن يعود اريكسن إلى توتنهام.
كان اريكسن تعرض خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية في 12 يونيو من العام الماضي لسكتة قلبية سقط على إثرها مغشيا عليه في أرض الملعب خلال الشوط الأول من المباراة.
ولم يُسْمَح لأريكسن بعد شفائه بمواصلة اللعب في ناديه السابق انتر ميلان وذلك بعد أن تم تركيب جهاز منظم لضربات قلبه. وانتقل اللاعب في فبراير إلى نادي برينتفورد الإنجليزي ثم عاد إلى منتخب بلاده في مارس وكان بين التشكيل الأساسي الذي لعب أمام منتخب فرنسا أول يوم الجمعة في دوري الأمم الأوروبي.
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