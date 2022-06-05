مرض نادر قد يجبر نادال على الاعتزال

قد تصبح بطولة رولان غاروس هي الأخيرة في مسيرة الإسباني رافائيل نادال بعالم التنس، بسبب إصابته بمرض عظمي نادر.
وكشفت صحيفة "ماركا" أن نادال مُصاب بمرض نادر يسمى متلازمة مولر فايس "syndrome de Müller-Weiss" منذ أن كان في عامه الـ19 عام 2005، ولا يزال يعاني منها حتى الآن.
وتسبب تلك المتلازمة ألما كبيرا في المفاصل وغالبا لا تسمح بممارسة الرياضة على مستوى عالٍ، كما تكون السبب في تشوه منتصف القدم ومؤخرتها.
ويمكن أن يصيب هذا المرض كلتا القدمين، لكن بالنسبة لحالة نادال فإنه يعاني منه في قدمه اليسرى فقط.
وقال نادال في تصريحات سابقة حول إصابته: أنا واضح جداً بشأن ذلك. أنا متقدم في العمر (35 عاماً) بما فيه الكفاية لعدم إخفاء الأشياء. لا أعرف ما يمكن أن يحدث بعد الآن، لدي ما لدي في قدمي. إذا لم نتمكن من إيجاد حل، فسيصبح الأمر صعباً للغاية بالنسبة لي.
وتابع: هذا كل شيء. أنا أستمتع بكل يوم لأني محظوظ بوجودي هنا، من دون التفكير كثيراً بما يمكن أن يحدث مستقبلاً. بالطبع سأستمر في الكفاح من أجل إيجاد حل، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا حل. لم تكن الأشهر الثلاثة ونصف الماضية سهلة بالنسبة لي، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله.
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