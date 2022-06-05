.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

منتخب تونس يتعادل مع بوتسوانا سلبيا في التصفيات الإفريقية

  • الخط
تونس
رفع المنتخب التونسي رصيده إلى أربع نقاط

منتخب تونس يتعادل مع بوتسوانا سلبيا في التصفيات الإفريقية

غابورون - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تعادل المنتخب التونسي مع مضيفه منتخب بوتسوانا سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام العام المقبل بكوت ديفوار.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى أربع نقاط، حيث سبق له الفوز في الجولة الأولى على غينيا الاستوائية 4 / صفر، فيما حصد منتخب بوتسوانا أول نقطة له في التصفيات حيث خسر في الجولة الأولى أمام منتخب ليبيا بهدف نظيف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بيونغ يانغ تطلق وابلاً من الصواريخ على سواحل كوريا الجنوبية بيونغ يانغ تطلق وابلاً من الصواريخ على سواحل كوريا الجنوبية
اكتشف المزيد