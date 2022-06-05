منتخب تونس يتعادل مع بوتسوانا سلبيا في التصفيات الإفريقية

تعادل المنتخب التونسي مع مضيفه منتخب بوتسوانا سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام العام المقبل بكوت ديفوار.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

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ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى أربع نقاط، حيث سبق له الفوز في الجولة الأولى على غينيا الاستوائية 4 / صفر، فيما حصد منتخب بوتسوانا أول نقطة له في التصفيات حيث خسر في الجولة الأولى أمام منتخب ليبيا بهدف نظيف.