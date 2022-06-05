نادال: أتمنى أن أستطيع مواصلة القتال

أكد الإسباني رافائيل نادال أنه يسعى لمواصلة مسيرته الرائعة على الرغم من مخاوف الإصابة بعد سحق النرويجي كاسبر رود بنتيجة 6-3 و6-3 و6-صفر ليعزز رقمه القياسي بحصد اللقب 14 في فرنسا المفتوحة للتنس يوم الأحد.



وفاز نادال، الأفضل على الإطلاق على الملاعب الرملية، في 11 شوطا متتاليا في المجموعتين الثانية والثالثة ليعزز رقمه القياسي باللقب 22 في البطولات الأربع الكبرى متفوقا بلقبين على غريميه السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا.



وأبلغ نادال الجماهير في ملعب فيليب شاترييه: لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، سأواصل القتال لمحاولة الاستمرار، بالنسبة لي من الرائع أن ألعب هنا وسط دعمكم المذهل لي.



ولم يواجه نادال مقاومة من رود المصنف الثامن عالميا الذي كان يكافح للبقاء في المباراة.



وسدد اللاعب الإسباني ضربات أرضية قوية ليجبر منافسه النرويجي على الركض في جميع أنحاء الملعب.



وقال نادال: شخصيا من الصعب جدا وصف شعوري الآن. إنه أمر لم يسبق أن واجهته من قبل، أن أكون هنا بعمر 36 عاما والمنافسة وخوض مباراة نهائية أخرى على أهم ملعب في مسيرتي.



وفي يناير تعافى نادال، الذي احتفل بعيد ميلاده 36 يوم الجمعة، من تأخره بمجموعتين لينتصر على دانييل ميدفيديف ويحقق لقبه الثاني في أستراليا المفتوحة.



وقبل ذلك بشهرين، كان نادال يفكر في الاعتزال بعد عودة إصابة في القدم والتي أزعجته لفترات طويلة في مسيرته وأجبرته على الغياب عن أغلب موسم 2021 ومن بين ذلك ويمبلدون والأولمبياد وأميركا المفتوحة.



ووصل نادال إلى باريس بصحبة طبيبه الخاص لمساعدته خلال البطولة على الرغم من الإصابة.



وتابع اللاعب الإسباني: لو لم تجد الدعم من فريقك خاصة في اللحظات الصعبة التي مررنا بها فيما يتعلق بالإصابة لما حققت كل هذا لأنني كنت سأعتزل قبل فترة طويلة.

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