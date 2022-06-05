ويلز تهزم أوكرانيا لتبلغ كأس العالم للمرة الأولى في 64 عامًا

تأهلت ويلز إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في 64 عاما، بعد فوزها 1-صفر على أوكرانيا في ملحق التصفيات الأوروبية يوم الأحد.
وحول أندريه يارمولنكو تسديدة غاريث بيل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده أوكرانيا في الدقيقة 34.
وكانت آخر مشاركة لويلز في كأس العالم 1958 في السويد، عندما خسرت 1-صفر أمام البرازيل في دور الثمانية.
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