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المنتخب السعودي يختتم المرحلة الإعدادية الأولى للمونديال ضد فنزويلا

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السعودية كولومبيا
لم يسبق للأخضر مواجهة نظيره الفنزويلي

المنتخب السعودي يختتم المرحلة الإعدادية الأولى للمونديال ضد فنزويلا

مورسيا - فرانس برس

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يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي لمونديال قطر 2022، بمواجهة ودية ضد فنزويلا يوم الخميس على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية.

وتُعدّ مباراة الأخضر الثانية في معسكره الحالي، بعد خسارته أمام كولومبيا صفر-1 يوم الأحد الماضي، كما أنها الودية الثامنة التي يخوضها في إسبانيا.

وتلعب السعودية في مجموعة قوية ضمن نهائيات كأس العالم التي تنطلق في نوفمبر المقبل، تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ولم يسبق للأخضر مواجهة نظيره الفنزويلي، لكنها المباراة رقم 25 بين الأخضر ومنتخبات أميركا اللاتينية، فاز في واحدة فقط وتعادل في 10 وخسر 13 مباراة.

وسيدخل "الأخضر" المواجهة بصفوف مكتملة بعد عودة سالم الدوسري وياسر الشهراني اللذين غابا عن المباراة الماضية، إلى جانب عبدالإله العمري الذي فضل المدرب تركه على مقاعد البدلاء.

في المقابل، تسعى فنزويلا التي فشلت في بلوغ نهائيات كأس العالم بعدما حلت في المركز العاشر الأخير في تصفيات أميركا الجنوبية، إلى الظهور بشكل مغاير تأهباً للاستحقاقات المقبلة.

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