ماكرون يريد عودة زيدان إلى الدوري الفرنسي

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته بأن يعود زين الدين زيدان إلى الدوري الفرنسي "من أجل تألق فرنسا"، بحسب ما قال يوم الأربعاء عبر "راديو مونتي كارلو"، مضيفاً أن لديه "إعجاب كبير" بالمدرّب السابق لريال مدريد الإسباني والمطلوب لقيادة باريس سان جيرمان.
وقال ماكرون في المقابلة إن رؤية المدرّب الفرنسي (49 عاماً) الذي فاز ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وغير مرتبط بأي عقد حالياً، سيكون "رائعاً".
وأردف الرئيس الفرنسي على هامش زيارة إلى كليشي سو بوا في الضواحي الشرقية لباريس عنوانها الرياضة لدى الشباب: لم أتحدث إلى زين الدين زيدان، لكنني معجب به كثيراً لاعباً ومدرباً.
وأضاف ماكرون الذي يشجّع نادي مرسيليا: نريد حقاً أن يكون لدينا في البطولة الفرنسية رياضي ومدرب من موهبة مماثلة كانت قادرة على الفوز بثلاث كؤوس رئيسية نطمح إليها كثيراً لأنديتنا. لذلك آمل، من أجل تألق فرنسا، أن يعود مرة أخرى، أن يأتي لتدريب ناد فرنسي كبير. سيكون أمراً رائعاً.
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