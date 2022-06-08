نادال يبدأ علاجًا جديدًا لمرضه النادر

بدأ الاسباني رافاييل نادال المتوج أخيراً ببطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب، للمرة الرابعة عشرة في مسيرته، علاجاً جديداً للتخلص من آلام يعاني منها في قدمه اليسرى، بحسب ما أفاد متحدث باسمه.

وقال المتحدث يوم الاربعاء ان المصنف رابعاً عالمياً خضع "للعلاج بالذبذبات الراديوية" في عيادة في برشلونة مما يخدر "الاعصاب في منطقة الاصابة التي يعاني منها".

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وعانى نادال الذي رفع عدد ألقابه في الـ "غراند سلام" إلى 22 لسنوات من متلازمة مولر-فايس، وهو مرض تنكسي وغير قابل للشفاء يتميز بتشوه أحد عظام القدم.

كشف "الماتادور" الإسباني أنه اضطر لخوض نهائي بطولة فرنسا أمام النروجي كاسبر رود (فاز نادال 6-3 و6-3 و6-صفر) بقدم مخدرة، لكنه غير مستعد لخوض هذه التجربة المؤلمة مجدداً.

وأجاب عندما سُئل عن امكانية مشاركته في بطولة ويمبلدون الانجليزية: سأكون هناك إذا سمح لي جسدي. ويمبلدون أولوية، بطولات غراند سلام هي أولوية. خوضها مع مضادات الالتهابات، نعم. مع حقن التخدير، لا.

وأضاف المتحدث أن نادال متواجد في منزله في مايوركا حيث سيقيم "ثلاثة أو أربعة أيام مع نشاط بدني عادي، من أجل الحفاظ على لياقته".

وأضاف: إذا كان تطور العلاج إيجابياً، فسوف يستأنف التدريب في الملاعب، وخلص إلى أنه لا يستبعد أن "يخضع نادال لعلاج ثانٍ حسب تطور الاصابة الأسبوع المقبل".