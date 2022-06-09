الأهلي المصري يعتزم كشف تفاصيل جديدة في أزمة النهائي الإفريقي

أعلن النادي الأهلي المصري أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بالجزيرة، وذلك للكشف عن تفاصيل جديدة خاصة بأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الذي أقيم يوم 30 مايو الماضي في المغرب.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي، يوم الخميس، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم السبت، للرد على ما تم وصفه قرارا بإقامة المباراة على ملعب غير محايد ومخالفة قواعد اللعب النظيف ومبدأ تكافؤ الفرص.

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وأضاف الأهلي أن المؤتمر سيشهد حضور محمود الخطيب، رئيس النادي، لكشف المزيد من التفاصيل عن تلك المباراة مضيفا: يُعقد المؤتمر ظهر السبت المقبل، في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وتم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر.

وخسر الأهلي صفر - 2 أمام الوداد المغربي في نهائي البطولة والذي أقيم على ملعب "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء.