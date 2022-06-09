الاتحاد الألماني لكرة القدم لن يساوي مكافآت السيدات بالرجال

أكد أوليفر بيرهوف مدير اتحاد الكرة الألماني لكرة القدم، يوم الخميس، أن الاتحاد لا يخطط لأن يساوي المكافآت التي تحصل عليها سيدات المنتخب الألماني أثناء المشاركة في البطولات بما يحصل عليه منتخب الرجال.

وقال: نتطلع لبطولة أمم أوروبا للسيدات (التي تقام في إنجلترا هذا الصيف) ولدينا أيضا طموح كبير هناك. ناقشنا المكافآت أيضا، التي ستكون رقما قياسيا، ولكنها لن تتساوى بما يحصل عليه الرجال.

مادة اعلانية

وأوضح بيرهوف أن السبب يعود إلى فارق الإيرادات التي تحققها بطولات السيدات مقارنة بما تحققه بطولات الرجال.

وتحصل كل لاعبة في المنتخب الألماني، بقيادة المدربة مارتينا فوس تيكلينبورغ على 60 ألف يورو (64400 ألف دولار) إذا فاز المنتخب الألماني بالبطولة القارية التي تقام في الفترة من 6 إلى 31 يوليو المقبل.

وفي بطولة أمم أوروبا 2017 حصلت اللاعبات على 37500 يورو، وبينما هناك زيادة واضحة، إلا أنها مازالت قليلة مقارنة بما يحصل عليه اللاعبون حيث حصلوا على 300 ألف يورو عندما فاز المنتخب الألماني بكأس العالم 2014.

ولم يتم الاتفاق على المكافآت التي سيحصل عليها لاعبو منتخب الرجال الخاصة ببطولة كأس العالم التي تقام في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، وافق مؤخرا على مساواة منتخبي الرجال والسيدات، وقال بيرهوف إن الاتحاد الألماني سيعود لهذا الموضوع.

وأوضح بيرهوف أن الظروف الخاصة بمنتخب السيدات تم مواءمتها في الوقت الحالي.

وقال بيرهوف: بدأنا بالفعل التأكد من أن لديهن نفس الجهاز التدريبي ونفس المعدات. نفعل ما باستطاعتنا للتأكد من أن لديهن نفس الظروف، ولكننا نعتقد أيضا أننا أظهرنا رغبتنا في الترويج لكرة القدم النسائية بزيادة المكافآت.