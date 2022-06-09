جوائز مالية قياسية في بطولة ويمبلدون للتنس

أعلن منظمو بطولة ويمبلدون للتنس أن الجوائز المالية البطولة التي تقام هذا الصيف ستكون قياسية، حيث سيحصل الفائزان بمنافستي فردي الرجال والسيدات على 2 مليون جنيه إسترليني لكل منهما (5ر2 مليون دولار).

وسيكون مجموع الجوائز 35ر40 مليون أسترليني بزيادة 1ر11 في المئة عن جوائز نسخة البطولة في 2021، التي شهدت تقليص القدرة بسبب فيروس كورونا، وبزيادة 4ر5 في المئة عن آخر بطولة عادية تم إقامتها في 2019.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه كان هناك تكهنات بتقليل الجوائز المادية بعد إلغاء نقاط التصنيف في أعقاب قرار منظمي بطولة ويمبلدون بحظر مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس، ولكن بحضور جماهيري كامل وإقامة المباريات وسط يوم الأحد للمرة الأولى، اختار المنظمون عدم تقليص المكافآت.

ولم يتضح بعد ما إذا كان عدم منح نقاط تصنيف سيؤدي لانسحاب اللاعبين من عدمه – علما بأن نعومي أوساكا أحد أبرز اللاعبات أعربت عن شكوكها علانية بشأن المشاركة في البطولة- ولكن الجائزة المالية ستكون عامل جذب كبير لأغلب اللاعبين واللاعبات.

وسيحصل اللاعبون الخاسرون في الدور الأول من مباريات الفردي على 50 ألف جنيه أسترليني بينما سيحصل الوصيف على أكثر من مليون يورو.

وقال إيان هيويت مدير البطولة: من الدور الأول بتصفيات البطولة حتى التتويج باللقب، فإن توزيع الجوائز هذا العام يهدف إلى أن يعكس مدى أهمية اللاعبين للبطولات، حيث نسعى لمواصلة تقديم أحد أهم الأحداث الرياضية.