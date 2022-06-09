حارس المنتخب: حينما يتحدث ميسي.. يصمت رئيس الأرجنتين

أكد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين أنه عندما يتحدث ليونيل ميسي قائد المنتخب، يجب على رئيس البلاد أن يصمت ويسمعه، ذلك وهو يشرح بالتفصيل خطاب لاعب باريس سان جيرمان، حينما فازت بلاده بكوبا أميركا العام الماضي.
وقال مارتينيز لـ "أمازون برايم": ميسي قال خطابًا أكد خلاله أنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل الفوز بالكوبا، لقد انتابتني القشعريرة من كلماته.
وتابع: حينما يتحدث ميسي، يصمت الجميع أيا من كان، مدرب الفريق، رئيس البلاد، أي شخص عليه الصمت والاستماع.
ولعب ليو 162 مباراة بقميص المنتخب الوطني، مسجلًا 86 هدفًا، جعلته الهداف التاريخي للمنتخب وأكثر من مثّله دوليًا، وحقق لقبه الدولي الأول حينما قاد الأرجنتين للفوز على البرازيل بهدف دون رد خلال نهائي النسخة الأخيرة من المسابقة القارية.
وسيقود ميسي الذي سيبلغ عامه الـ35 قائمة بلاده خلال كأس العالم، ضمن مجموعة تضم السعودية وبولندا والمكسيك.
-
ميسي يدخل عالم التمثيل كـ"ضيف خاص"كشفت تقارير صحافية عن خوض الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لتجربة التمثيل من خلال التلفزيون الوطني ببلاده.وأوضحت صحيفة "ذا صن" أن ميسي ... رياضة
-
"خماسية" ميسي تقود الأرجنتين للفوز على إستونيا ودياسجل ليونيل ميسي خمسة أهداف ليقود المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره منتخب إستونيا 5 - صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأحد بملعب السادار في ... رياضة
-
نيمار يسخر من ميسي: هل حقق كأس العالم؟سخر البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان من احتفالات لاعبي المنتخب الأرجنتيني والذي يضم زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تتويج الأخير بكأس فيناليسيما ... رياضة