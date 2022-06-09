حارس المنتخب: حينما يتحدث ميسي.. يصمت رئيس الأرجنتين

أكد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين أنه عندما يتحدث ليونيل ميسي قائد المنتخب، يجب على رئيس البلاد أن يصمت ويسمعه، ذلك وهو يشرح بالتفصيل خطاب لاعب باريس سان جيرمان، حينما فازت بلاده بكوبا أميركا العام الماضي.

وقال مارتينيز لـ "أمازون برايم": ميسي قال خطابًا أكد خلاله أنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل الفوز بالكوبا، لقد انتابتني القشعريرة من كلماته.

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وتابع: حينما يتحدث ميسي، يصمت الجميع أيا من كان، مدرب الفريق، رئيس البلاد، أي شخص عليه الصمت والاستماع.

ولعب ليو 162 مباراة بقميص المنتخب الوطني، مسجلًا 86 هدفًا، جعلته الهداف التاريخي للمنتخب وأكثر من مثّله دوليًا، وحقق لقبه الدولي الأول حينما قاد الأرجنتين للفوز على البرازيل بهدف دون رد خلال نهائي النسخة الأخيرة من المسابقة القارية.

وسيقود ميسي الذي سيبلغ عامه الـ35 قائمة بلاده خلال كأس العالم، ضمن مجموعة تضم السعودية وبولندا والمكسيك.