رابطة الدوري الإنجليزي تلغي صفقة للبث مع شبكة روسية

كشف مصدر وثيق الصلة لرويترز يوم الخميس أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ألغت عقدا للبث التلفزيوني مع شبكة ماتش تيفي التلفزيونية الروسية بسبب الهجوم الروسي على أراضي أوكرانيا المجاورة.
وأضاف المصدر أن الرابطة أبلغت أندية الدوري الممتاز بقرارها بإلغاء العقد يوم الخميس خلال الاجتماع السنوي للرابطة.
وتصف موسكو الهجوم بأنه "عملية عسكرية خاصة".
ووقعت الرابطة عقد البث الذي يستمر ستة أعوام وتبلغ قيمته 43 مليون جنيه إسترليني (53.91 مليون دولار) مع شبكة ماتش تيفي المملوكة لعملاق الطاقة الروسي غازبروم.
وكان من المقرر أن يبدأ سريان العقد مع بداية موسم 2022-2023.
وفي مارس الماضي أوقفت الرابطة عقدها مع شريك البث الروسي أوكو سبورت الذي كان من المقرر أن ينتهي العمل به في نهاية موسم 2021-2022.
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