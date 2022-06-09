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صلاح: خزانتي ممتلئة.. والجوائز تبحث عني

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صلاح
النجم المصري فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

صلاح: خزانتي ممتلئة.. والجوائز تبحث عني

العربية.نت

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كشف الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن طريقته لتحفيز نفسه من أجل تحقيق الأفضل دائمًا، موضحًا أنه يترك مساحة فارغة في خزانته للجوائز التي سيحققها مستقبلًا.

وقال صلاح عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية: من الرائع الفوز بهذه الجائزة خاصة وأن التصويت يأتي من اللاعبين. تعتبر شهادة تقدير للمجهود الكبير الذي بذلته وتظهر لك أنك تحصل على ما عملت من أجله.

وتابع: لدي خزانة خاصة بالجوائز وأعمل دائما على التأكد من وجود مساحة لجائزة أخرى. أتخيل دائما أن الجوائز ستأتي.

وسجل صلاح 31 هدفا في جميع المسابقات مع ليفربول هذا الموسم، وساعد الفريق على الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما حصد جائزتي هداف الدوري وأكثر من قام بتمريرات حاسمة.

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