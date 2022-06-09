صلاح: خزانتي ممتلئة.. والجوائز تبحث عني

كشف الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن طريقته لتحفيز نفسه من أجل تحقيق الأفضل دائمًا، موضحًا أنه يترك مساحة فارغة في خزانته للجوائز التي سيحققها مستقبلًا.
وقال صلاح عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية: من الرائع الفوز بهذه الجائزة خاصة وأن التصويت يأتي من اللاعبين. تعتبر شهادة تقدير للمجهود الكبير الذي بذلته وتظهر لك أنك تحصل على ما عملت من أجله.
وتابع: لدي خزانة خاصة بالجوائز وأعمل دائما على التأكد من وجود مساحة لجائزة أخرى. أتخيل دائما أن الجوائز ستأتي.
وسجل صلاح 31 هدفا في جميع المسابقات مع ليفربول هذا الموسم، وساعد الفريق على الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما حصد جائزتي هداف الدوري وأكثر من قام بتمريرات حاسمة.
-
صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزيفاز محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب هذا العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه يوم الخميس بينما نالت ... رياضة عالمية
-
صلاح: أود أن يعترفوا بي كأفضل لاعب في العالمكشف اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر أن هدفه الحالي هو السعي للاعتراف به وتصنيفه كأفضل لاعبي العالم.ففي مقابلة مطولة مع مجلة ... رياضة
-
الاتحاد المصري يهنئ صلاح بأحدث جوائزههنأ الاتحاد المصري لكرة القدم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الأول يوم الأربعاء بمناسبة فوزه بجائزة أفضل لاعب في فريقه في الموسم ... رياضة عربية