غاتوزو مدرباً جديداً لفالنسيا

سيتولى الإيطالي جينارو غاتوزو تدريب فالنسيا الإسباني لكرة القدم في الموسمين المقبلين حتى يونيو 2024، بحسب ما أعلن النادي في بيان الخميس.

وسيحل غاتوزو (44 عاماً) بدلاً من خوسيه بوردالاس المقال الأسبوع الماضي قبل عام من انتهاء عقده، بعدما أنهى فالنسيا موسمه بالدوري الإسباني في المركز التاسع، فيما فشل في رفع الكأس المحلية بخسارته في النهائي أمام ريال بيتيس بركلات الترجيح.

مادة اعلانية

وتراجعت نتائج فالنسيا في المواسم الأخيرة نتيجة قرار النادي بتقليص الإنفاق في سوق الانتقالات والتخلي عن العديد من اللاعبين المؤثرين، ما دفع ببوردالاس في يناير إلى انتقاد الإدارة.

ويأمل غاتوزو في تكرار النجاح الذي حققه مع نابولي، حين قاده للفوز بلقب الكأس الإيطالية عام 2020 قبل أن يدفع في الموسم التالي ثمن فشل الفريق الجنوبي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كما تولى غاتوزو مهمة الإشراف على فريقه السابق ميلان بين نوفمبر 2017 ومايو 2019، في حين لم يصمد في فيورنتينا أكثر من ثلاثة أسابيع بعد التعاقد معه في مايو 2021، وذلك بسبب اعتراضه على سياسة إدارة النادي في سوق الانتقالات.

قال في فيديو نشره موقع "الخفافيش" لتقديمه: فالنسيا ناد محترم. فريق وجماهير مرتبطون بالقلب. بالنسبة لي، كرة القدم هي شغف، احترام اللعب وحبّ الكرة.

تابع: شاهدت فرقاً كبيرة تسقط في هذا الملعب الذي سيحتفل بعيده المئة هذه السنة.

ويأتي تعيين غاتوزو بعد عشرة أيام من إقالة رجل الأعمال السنغافوري من أصول هندية أنيل مورثي من منصب نائب نادي رئيس فالنسيا الذي تعرض لانتقادات في الآونة الأخيرة.

واحتج مشجعو فالنسيا الموسم الماضي على إدارة النادي ومالكه السنغافوري بيتر ليم، فيما نُشرت تسجيلات صوتية لمورثي انتقد فيها ليم وهدد بتدمير سمعة لاعب خط الوسط كارلوس سولير إذا رفض الأخير توقيع عقد جديد.

ويعود اللقب الأخير لفالنسيا في الدوري الإسباني إلى عام 2004 حين توج به للمرة السادسة في تاريخه. وكان بوردالاس (58 عاماً) استلم مهمة الإشراف على الفريق في صيف 2021 خلفاً لخافي غراسيا.