ليفربول يؤكد رحيل أوريغي وكاريوس عن "أنفيلد"

أكد نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم رحيل مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريغي وحارسه الألماني لوريس كاريوس عن صفوفه مع انتهاء عقديهما نهاية الشهر الحالي.
ورغم أنه لم يفرض نفسه أساسياً مع فريق "الريدز" منذ وصوله إلى "أنفيلد" عام 2014، إلاّ أن أوريغي (27 عاماً) سجل أهدافاً حاسمة، منها ثنائية في الـ "ريمونتادا" أمام برشلونة الإسباني في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019، ليقلب تخلفه صفر-3 ذهاباً إلى فوز برباعية نظيفة.
أثنى ليفربول على لاعبه البلجيكي الدولي الذي لم يخض المباريات الكافية لتجديد عقده على موقعه الرسمي، فكتب: شكراً لك على ثماني سنوات رائعة من الخدمة بعدما تركت لنا العديد من الذكريات الخاصة، أسطورة ليفربول.
من ناحيته، ذاع صيت الحارس كاريوس (28 عاماً) بعدما تسبب بهدفين من ثلاثية في مرماه في نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني عام 2018 (فاز ريال 3-1)، ليمضي معظم مسيرته في "أنفيلد" معاراً إلى ناديي بشيكتاش التركي وأونيون برلين الألماني.
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