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ليون يعلن عودة لاكازيت من أرسنال لـ 3 مواسم

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لاكازيت
لاكازيت انتقل إلى أرسنال عام 2017

ليون يعلن عودة لاكازيت من أرسنال لـ 3 مواسم

ليون - فرانس برس

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أعلن نادي ليون الفرنسي يوم الخميس عودة مهاجمه المخضرم ألكسندر لاكازيت إلى صفوفه في عقد يمتد ثلاث سنوات، وذلك بعد خمسة أعوام أمضاها مع أرسنال الإنجليزي.

وبحسب بيان النادي، انضم لاكازيت الذي انتهى عقده مع الفريق اللندني، حتى 30 يونيو 2025.

وبالنسبة لليون الذي حلّ في المركز الثامن الموسم الماضي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، فإن عودة لاكازيت: شكّلت أولوية منذ عدة أشهر، لبث روح جديدة في النادي.

وكان المهاجم الدولي السابق البالغ راهناً 31 عاماً انتقل في عام 2017 إلى نادي شمال لندن مقابل 60 مليون يورو بما فيها المكافآت.

خاض 206 مباريات بقميص "المدفعجية"، منها 36 في الموسم الفائت، سجل خلالها 71 هدفاً، منها 6 أهداف و8 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي.

وأحرز لاكازيت مع أرسنال كأس إنجلترا عام 2020 ودرع المجتمع 2017 وحلّ وصيفاً في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2019 دون أن ينجح بخوض دوري الأبطال، كما اختير لاعب العام في النادي موسم 2018-2019.

ودافع عن منتخب "الديوك" خلال 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف بين عامي 2013 و2017.

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