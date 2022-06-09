ميسي يدخل عالم التمثيل كـ"ضيف خاص"

كشفت تقارير صحافية عن خوض الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لتجربة التمثيل من خلال التلفزيوني الوطني ببلاده.
وأوضحت صحيفة "ذا صن" ان ميسي شارك في الجزء الثاني من مسلسل "الحُماة" والذي تم تصويره في مواقع مختلفة في كلًا من العاصمة الفرنسية باريس والأرجنتينية بوينس آيرس.
ويحكي الجزء الثاني من المسلسل الذي من المقرر أن يتم بثه عام 2023 قصة ثلاثة وكلاء لاعبين يواجهون تهديدات غير متوقعة لأعمالهم، وشارك ميسي كضيف خاص في العمل لكن لم يتم الكشف عن مدة ظهوره على الشاشة.
وظهرت تلك الأنباء عقب خماسية ليو التي قادت المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره منتخب إستونيا 5 - صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأحد بملعب السادار في إسبانيا، وتخطى بسببها المجري بوشكاش ليصبح رابع أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية في التاريخ.
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