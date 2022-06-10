أندية الدوري الإنجليزي تثبت أسعار تذاكر المباريات خارج الأرض

‬أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنها ستواصل تثبيت أسعار تذاكر مباريات الأندية خارج أرضها عند 30 جنيها إسترلينيا (37.47 دولار) للمواسم الثلاثة المقبلة بعد موافقة الأندية العشرين بالإجماع.



وتم الاتفاق على وضع سقف لسعر التذاكر لأول مرة في عام 2016 قبل تمديده لثلاثة مواسم في عام 2019 وستتم مراجعته بعد ذلك في عام 2025.



كما تم تضمين حد أقصى لسعر تذاكر المباريات خارج الأرض في قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفي أبريل ارتفع التضخم في بريطانيا إلى أعلى معدل سنوي له منذ عام 1982.



وقالت الرابطة في بيان الليلة الماضية: كل الأندية تدرك الأهمية الكبيرة للجماهير في صنع أفضل أجواء ممكنة في المباريات وتقر بتكاليف السفر الإضافية التي غالبا ما تنطوي عليها متابعة فريقها بعيدا عن أرضه.

مادة اعلانية