اجتماع طارئ في اتحاد الكرة المصري بسبب إيهاب جلال

تعالت الأصوات عقب هزيمة مصر المفاجئة من إثيوبيا بهدفين دون رد خلال الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بإقالة المدير الفني للمنتخب إيهاب جلال ومدرب أندية مصر المقاصة وبيراميدز السابق.
وقال الاتحاد المحلي إنه سيعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات الخسارة من إثيوبيا.
ولم يحدد الاتحاد موعد الاجتماع أو جدول أعماله وإن كان البعض يتوقع أن يسفر الاجتماع عن إقالة جلال بعد مباراتين فقط مع بطل إفريقيا سبع مرات.
وقاد جلال المنتخب المصري للفوز 1-صفر على غينيا مع أداء ضعيف قبل أن يخسر أمام إثيوبيا.
وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها منتخب مصر أمام إثيوبيا منذ 23 عاما.
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