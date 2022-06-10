.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الشباب يضم محمد آدم من ميامي الأميركي

  • الخط
مو آدم
محمد آدم بقميص ميامي

الشباب يضم محمد آدم من ميامي الأميركي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي الشباب عن ضم اللاعب محمد عبد الناصر آدم في انتقال حر قادمًا من نادي ميامي الأميركي بعقد يمتد لأربع سنوات.

وذكر النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": وقعت إدارة نادي الشباب عقدًا احترافيًا مع اللاعب محمد عبد الناصر آدم، من المواليد، لمدة أربع سنوات بالانتقال الحر قادمًا من نادي ميامي الأميركي، ابتداءً من الفترة الصيفية المقبلة.

ويبلغ اللاعب 25 عامًا، ويجيد اللعب في مركز وسط الملعب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طرق تهريب روسيا للقمح عبر مضائق تركيا طرق تهريب روسيا للقمح عبر مضائق تركيا
اكتشف المزيد