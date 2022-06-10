الشباب يضم محمد آدم من ميامي الأميركي

أعلن نادي الشباب عن ضم اللاعب محمد عبد الناصر آدم في انتقال حر قادمًا من نادي ميامي الأميركي بعقد يمتد لأربع سنوات.
وذكر النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": وقعت إدارة نادي الشباب عقدًا احترافيًا مع اللاعب محمد عبد الناصر آدم، من المواليد، لمدة أربع سنوات بالانتقال الحر قادمًا من نادي ميامي الأميركي، ابتداءً من الفترة الصيفية المقبلة.
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ويبلغ اللاعب 25 عامًا، ويجيد اللعب في مركز وسط الملعب.
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