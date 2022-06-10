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الشوربجي يهزم مؤمن في أول مواجهة ضد لاعب مصري بعد تمثيل إنجلترا

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محمد الشوربجي
قضى الشوربجي 50 شهرا في صدارة التصنيف العالمي بين 2014-2021

الشوربجي يهزم مؤمن في أول مواجهة ضد لاعب مصري بعد تمثيل إنجلترا

رويترز

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فاز محمد الشوربجي على طارق مؤمن 3-صفر في أول مواجهة له ضد لاعب مصري منذ قراره المفاجئ بتحويل الولاء وتمثيل إنجلترا بدلا من مصر ليتأهل لنهائي بطولة موريشيوس للاسكواش يوم الجمعة.

وسيخوض الشوربجي، الذي هزم مؤمن بنتيجة 11-7 و11-5 و14-12، النهائي في أول بطولة له تحت علم إنجلترا ضد دييغو إلياس لاعب بيرو الذي حقق مفاجأة بالتغلب على النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا.

وفاجأ الشوربجي (31 عاما) عالم الاسكواش بقراره المثير للجدل في وقت سابق هذا الأسبوع وبرر المصنف الثالث عالميا الذي يعيش في بريستول منذ كان يبلغ 15 عاما تحويل الولاء بالمعاملة السيئة من بعض الأفراد في منظومة الرياضة بمصر.

والشوربجي المولود في مدينة الأسكندرية الساحلية واحد من أكثر لاعبي الاسكواش حصولا على ألقاب على مر العصور وقضى 50 شهرا في صدارة التصنيف العالمي بين 2014-2021.

وبعد هزيمة كول في قبل النهائي ضمن المصري علي فرج الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي.

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