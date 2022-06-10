الوصل يتعاقد مع عمر عبد الرحمن

أعلن نادي الوصل الإماراتي لكرة القدم يوم الجمعة التعاقد مع صانع الألعاب الدولي عمر عبد الرحمن "عموري"، وذلك ضمن مساعيه للعودة إلى تحقيق الألقاب الغائبة عنه منذ 2007.

وقال الوصل في بيان مقتضب: شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن "عموري" قادما من نادي شباب الأهلي، من دون ذكر قيمة العقد ومدته، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنه سيكون لموسمين.

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وشارك "عموري" في الشوط الثاني من مباراة الإمارات الأخيرة أمام أستراليا في الملحق الآسيوي ضمن تصفيات مونديال 2022 في قطر والتي خسرها "الأبيض" 1-2.

ويطمح الوصل لاستعادة أمجاده بعد غياب طويل عن البطولات منذ 15 عاما حيث تعود آخر بطولة له إلى موسم 2006-2007 عندما أحرز ثنائية الدوري والكأس.

وبدأ عمر مشواره مع ناشئي الهلال عام 2000، قبل انتقاله إلى العين في 2006 وبقي في صفوفه حتى 2018، عاد بعدها إلى الهلال في تجربة لم تكتمل بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.

وانتقل "عموري" في 2019 إلى الجزيرة ولم يلعب في صفوفه سوى مباراتين، قبل أن يتعرض لإصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ثم انتقل إلى مواطنه شباب الأهلي في 2021 وغاب مجددا بسبب الإصابة، وعاد بقوة في أبريل الماضي وقاد فريقه لمواجهة الهلال في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.