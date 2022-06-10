بوغبا وكافاني على رأس قائمة الراحلين عن مانشستر يونايتد

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، قائمة بأسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم المقبل.
وذكر مانشستر يونايتد عبر موقعه الإلكتروني أن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم سيرحلون فور نهايتها، مما يعني رحيل كل من إدينسون كافاني، لي غرانت، جيسي لينغارد، خوان ماتا، نيمانيا ماتيتش، وبول بوغبا.
كما سيرحل خمسة لاعبين من أكاديمية الفريق يوم 30 يونيو الجاري، عندما تنتهي عقودهم.
وحصل الثلاثي ديماني ميلور، ريس ديفيني وكونور ستانلي على دعم في إيجاد أندية جديدة. وشارك ميلور في مباراة واحدة مع الفريق الأول، حيث لعب في مباراة الدوري الأوروبي مع أستانا في 2019، ليضمن أنه شارك في كل فرق مانشستر يونايتد.
وأعلن الحارس باول وولستون أنه اضطر للاعتزال في مايو الماضي بسبب الإصابة. ويظل الحارس على تواصل مع النادي حيث يبدأ المرحلة الجديدة في مسيرته العملية.
في الوقت نفسه، سيواصل باول ماكشين دوره التدريبي مع مرحلة التنمية المهنية عقب اعتزاله اللعب.
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