بيل: لن ألعب لخيتافي بالتأكيد

أكد نجم كرة القدم الويلزي الدولي غاريث بيل يوم الجمعة أنه لن يلعب لفريق خيتافي الإسباني في الموسم المقبل.

ويأتي تصريح بيل ردا على ما ذكره آنخل توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني يوم الأربعاء بأن فريقه أتيحت له فرصة التعاقد مع الجناح الويلزي الدولي غاريث بيل عقب رحيله عن ريال مدريد.

مادة اعلانية

وينتهي عقد بيل مع الريال بنهاية يونيو الحالي ليصبح اللاعب حرا في الانتقال لأي ناد آخر في فقة انتقال حر.

ولكن بيل علق على تصريحات رئيس نادي خيتافي قائلا : لن ألعب لخيتافي الموسم المقبل. هذا أمر مؤكد.

وأوضح بيل على هامش تواجده حاليا في معسكر منتخب بلاده الذي يخوض مباريات دوري أمم أوروبا: جميعنا يرغب في اللعب بكأس العالم. هذا أمر واضح. ولهذا ، أود الاستمتاع بعطلاتي ثم أقرر وجهتي المقبلة وما أريد فعله وأحاول أن أشارك في المباريات لأكون على أكبر قدر من الجاهزية لمباريات كأس العالم.

وأشار بيل إلى أن تركيزه حاليا ينصب على مسيرته مع المنتخب بعدما بلغ مع الفريق نهائيات كأس العالم 2022 لتكون المشاركة الأولى للفريق في البطولة منذ 64 عاما.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "أوروبا برس" اليوم الجمعة: قراري لم يحسم بعد. ولكنني لن ألعاب لخيتافي بالتأكيد.

وعن مستقبله مع اللعبة، قال بيل: أرى أنني أريد لعب كرة القدم، مشيرا إلى أنه بمجرد العودة للعب بانتظام سيكون أفضل من الناحية البدنية لأن هذا أفضل من حالة عدم المشاركة بانتظام مع ريال مدريد.