تشيلسي يعلن رحيل كريستنسن وبرشلونة الوجهة المحتملة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة عن رحيل مدافعه الدولي الدنماركي أندرياس كريستنسن بعد وصوله إلى نهاية عقده، ليلحق بالتالي بالمدافع الألماني أنطونيو روديغر الذي التحق مؤخراً بريال مدريد الإسباني.

ونشر تشيلسي صورة للدنماركي البالغ 26 عاماً في حسابه على تويتر مع تعليق "شكراً أندرياس" الذي دافع عن ألوان النادي اللندني منذ انضمامه إلى فريق الشباب عام 2012 لكنه لعب لموسمين مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني على سبيل الإعارة بين 2015 و2017.

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وأفادت تقارير إعلامية بأن الدنماركي، الفائز مع تشلسي بألقاب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2019 ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية العام الماضي، وقع عقد انتقاله إلى برشلونة الإسباني والصفقة ستصبح رسمية ما أن يحصل الأخير على الضوء الأخضر من رابطة الدوري المحلي.

كما أعلن تشيلسي رسمياً يوم الجمعة عن رحيل لاعب الوسط الإنجليزي داني درينكواتر (32 عاماً) الذي يصل هذا الشهر إلى نهاية عقده

وسبق لدرينكواتر (32 عاماً) الذي كان معارا إلى ريدينغ في التشامبيونشيب (المستوى الثاني) الموسم المنصرم، أن أعلن بنفسه في 27 مايو عبر حسابه على إنستغرام أن "وقتي في صفوف تشلسي يقترب من نهايته".

كما انتهى مشوار لاعب الوسط البلجيكي تشارلي موسوندا مع النادي اللندني وفق البيان الصادر عن الأخير، وذلك لوصول ابن الـ25 عاماً الى نهاية عقده مع الفريق الذي انضم اليه عام 2012.

وسيرحل أيضاً المدافع الإنجليزي جايك كلارك-سولتر (24 عاماً) لوصوله أيضاً الى نهاية عقده وفق ما أعلن النادي اللندني الذي يواجه خطر خسارة المزيد من اللاعبين هذا الصيف، على رأسهم البلجيكي روميلو لوكاكو المرجح عودته الى إنتر الإيطالي، والإسبانيان سيزار أسبيليكويتا وماركوس ألونسو المرشحان للانضمام الى برشلونة.