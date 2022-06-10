.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ثلاثي "السوبر ليغ" في بطولة ودية بأميركا

  • الخط
ريال مدريد برشلونة
تقام الدورة الخماسية في الفترة من 22 إلى 30 يوليو

ثلاثي "السوبر ليغ" في بطولة ودية بأميركا

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس يوم الجمعة عن زيارة إلى الولايات المتحدة في يوليو المقبل لخوض بطولة ودية للاستعداد للموسم الجديد.

وسيشارك قطبا الكرة الإسبانية ريال وبرشلونة ويوفنتوس الإيطالي في النسخة الافتتاحية من بطولة "سوكر تشامبيونز تور" بجانب كلوب أمريكا وديبورتيفو وادي الحجارة المكسيكيين.

تقام الدورة الخماسية في الفترة من 22 إلى 30 يوليو في لاس فيجاس وسان فرانسيسكو ودالاس ولوس أنجليس.

وتشهد البطولة عودة ريال وبرشلونة للعب في أمريكا لأول مرة منذ 2019 بينما كانت آخر زيارة ليوفنتوس في 2018.

وتوج ريال بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسم 2021-2022 بينما احتل برشلونة الوصافة في الدوري المحلي وأنهى يوفنتوس الدوري الإيطالي بالمركز الرابع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تداعيات حرب أوكرانيا.. فرنسيون يتحدثون عن ارتفاع الأسعار تداعيات حرب أوكرانيا.. فرنسيون يتحدثون عن ارتفاع الأسعار
اكتشف المزيد