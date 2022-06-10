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جلال: الملعب تأثر بالأمطار.. وبصمتي لن تظهر بسرعة

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جلال
تجمد رصيد المنتخب المصري عند ثلاث نقاط في المركز الأخير

جلال: الملعب تأثر بالأمطار.. وبصمتي لن تظهر بسرعة

مالاوي - د ب أ

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أكد إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب المصري أن تأثر أرضية الملعب بالأمطار بجانب بعض الغيابات وعدم البداية الجيدة ،هي السبب وراء الخسارة من إثيوبيا صفر-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات القارية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بكوت ديفوار 2023.

وقال إيهاب جلال في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن المنتخب المصري بدأ بشكل سيء أمام إثيوبيا، مشيرا إلى تأُثر أرضية الملعب بالأمطار التي هطلت قبل انطلاق المباراة.

واضاف: تأخرنا بهدفين وأجرينا ثلاث تبديلات وتحسن الأداء ولكن ليس بالشكل الكافي الذي يجعلنا نتعادل.

وأوضح أنه لم يقود تدريبات كثيرة للمنتخب المصري وبالتالي بصمته لن تظهر بسرعة.

وشدد إيهاب جلال على وجود غيابات كثيرة في صفوف المنتخب مثل محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيغيه للإصابة، مما أثر نوعاً ما علي النتيجة.

ونجح المنتخب الإثيوبي في حصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعدما خسر في الجولة الأولى 1 - 2 أمام مالاوي، ليحتل المركز الأول.

على الجانب الأخر تجمد رصيد المنتخب المصري عند ثلاث نقاط في المركز الأخير بعد الفوز على غينيا 1-صفر في الجولة الأولي للمجموعة .

كما حصد منتخب غينيا الاستوائية ثلاث نقاط بالفوز على مالاوي.

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