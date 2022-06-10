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زيدان على بعد خطوات من باريس سان جيرمان

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زين الدين زيدان

زيدان على بعد خطوات من باريس سان جيرمان

رويترز - باريس

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أكدت إذاعة أوروبا 1 الفرنسية يوم الجمعة دون الكشف عن أي مصادر أن زين الدين زيدان سيتولى تدريب نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم خلفا لمدربه الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بداية من الموسم المقبل.

وبعد ذلك قالت إذاعة مونت كارلو (أر.إم.سي) الفرنسية إن زيدان وسان جيرمان "اقتربا من التوصل لاتفاق".

وبدورها، أشارت قناة "آر أم سي سبور"، ومن دون أن تجزم الأمر نهائياً، إلى أن نادي العاصمة بات "قريباً من إيجاد اتفاق مع زين الدين زيدان للحلول بدلا من ماوريسيو بوكيتينو في منصب المدرب".

وكان بوكيتينو تولى تدريب سان جيرمان قبل 18 شهرا لكه فشل في قيادة الفريق نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة. وودع الفريق الباريسي البطولة الأوروبية الأولى للأندية من دور 16 هذا العام بعد هزيمته أمام ريال مدريد بطل إسبانيا وفريق زيدان السابق والذي توج باللقب لاحقا على حساب ليفربول الإنجليزي.

وضمن سان جيرمان الفوز بلقب الدوري الفرنسي مبكرا في أبريل نيسان وهو اللقب الوحيد الذي فاز فيه في الموسم المنقضي.

ولم يرتبط زيدان (49 عاما) بأي فريق منذ أن ترك ريال مدريد في نهاية موسم 2020-2021.

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