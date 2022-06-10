سان جيرمان يعين كامبوس مستشارا كرويا‭

أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة أنه عين البرتغالي لويس كامبوس مستشارا كرويا للإشراف على تعاقدات النادي.



وأضاف نادي العاصمة الفرنسية في بيان: يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن انضمام لويس كامبوس وبصفة فورية للنادي كمستشار كروي.



وجاء في البيان أيضا: سينصب تركيز كامبوس على الأداء والتعاقدات والجانب التنظيمي للفريق الأول للرجال.



وكان كامبوس (57 عاما) تعاقد مع لاعبين بارزين مثل كيليان مبابي وضمه لفريق الناشئين عندما كان مديرا للكرة في موناكو ما بين 2013 و2016 إضافة إلى برناردو سيلفا قبل أن يساعد ليل على الفوز بلقب دوري الأضواء الفرنسي في 2020.

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