"فيفا" يرفض شكوى تشيلي بشأن استبعاد الإكوادور من المونديال

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة أن الإكوادور ستلعب في نهائيات كأس العالم 2022 بعد أن رفض الاتحاد الدولي مزاعم تشيلي بأن الإكوادور دفعت بلاعب غير مؤهل للمشاركة في التصفيات.



وقال الفيفا في بيان: بعد مراجعة موقف جميع الأطراف المعنية والنظر في جميع الوثائق، قررت لجنة الانضباط بالفيفا إنهاء جميع الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم.

‭و‬طلب الاتحاد التشيلي لكرة القدم في مايو الماضي من الفيفا البت في أهلية لاعب إكوادوري زاعما أنه استخدم جواز سفر وشهادة ميلاد مزيفين ليثير الشكوك حول مشاركة الإكوادور في كأس العالم في قطر هذا العام.



وقالت تشيلي إنها تملك دليلا على أن بايرون كاستيو ظهير فريق برشلونة جواياكيل ولد في توماكو بكولومبيا عام 1995 وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الإكوادورية عام 1998 كما ورد في أوراقه الرسمية.



وتُظهر الوثائق بالطلب المقدم إلى الفيفا، والتي اطلعت عليها رويترز، شهادات ميلاده "المزورة" بجانب تحقيق إكوادوري داخلي يعترف بوجود تناقضات في وثائقه.



وذكر الاتحاد التشيلي في بيان: من الواضح أن كل هذا معروف بشكل جيد من الاتحاد الإكوادوري، لا يمكن لعالم كرة القدم أن يتجاهل كل هذه الأدلة. هذه الممارسات الخطيرة والمخالفة في تسجيل اللاعبين لا يمكن قبولها خاصة عندما نتحدث عن مسابقة عالمية.



وأشار إلى أنه أرسل أدلة إلى الفيفا وطلب التحقيق.



وأقر الفيفا بأنه "تلقى شكوى رسمية من الاتحاد التشيلي" لكنه رفض وقتها الإدلاء بمزيد من التعليقات.



وذكرت تقارير من الإكوادور في 2021 أنه تم قبول كاستيو مواطنا إكوادوريا ما يمكنه من اللعب للمنتخب الوطني.



وخاض كاستيو مباراته الأولى مع الإكوادور بعد خمسة أشهر من هذا القرار الذي ورد في صحيفة التليغرافو.



ونفى الاتحاد الإكوادوري ما اعتبرها "شائعات لا أساس لها" تهدف إلى زعزعة استقراره من الذين يريدون منع مشاركته في نهائيات قطر.



وقال في بيان: يجب أن نؤكد (ونعلن) أن بايرون كاستيو إكوادوري بكل السبل القانونية.



ولعب كاستيو ثماني مباريات من إجمالي 18 بالتصفيات مع الإكوادور وحصد خلالها الفريق 14 من 26 نقطة.