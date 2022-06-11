الأهلي: تعرضنا للظلم.. واتحاد الكرة سبب ضياع حق مصر

في مؤتمر صحافي عقده يوم السبت طالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الاتحاد الإفريقي للعبة الشعبية (الكاف) بالعودة لحسم نهائي دوري أبطال إفريقيا من خلال مباراتين واحدة للذهاب وأخرى للإياب بدلا من مباراة واحدة، وهاجم اتحاد الكرة في بلاده مؤكدًا أنه تسبب في ضياع حق مصر والأهلي خلال أزمة النهائي الإفريقي، على حد قوله.



وأضاف الخطيب أنه: في حال استمرار الكاف في نظام إقامة المباراة النهائية من مباراة واحدة فعليه وضع لائحة عادلة، ويتم تحديد مكان المباراة قبل بداية البطولة.



وطالب الخطيب الكاف أيضا: بتدوير إقامة المباراة النهائية على القارة بأكملها وعدم إقامتها في دولة واحدة إلا كل خمس سنوات.



وتابع نجم منتخب مصر السابق أنه يتعين: تطبيق تقنية الفيديو على كل أدوار البطولة وليس الأدوار النهائية فقط.



وطالب الخطيب أيضا: بمضاعفة المبالغ المالية للفرق المشاركة في البطولة، لأن ما يتقاضاه الفائز باللقب لا يتناسب مع ما تتحمله الفرق من تكاليف مالية خلال البطولة.

وواصل: بصراحة شديدة ما حدث في النهائي أمر غير عادل بالمرة، من أغفل خطاب التنظيم في اتحاد الكرة المصري أو من قام بحذف البند الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، هذا الشخص أو المسؤول أضاع حق مصر قبل أن يكون أضاع حق الأهلي.



وخسر الأهلي 2-صفر في الدار البيضاء أمام الوداد الرياضي المغربي في نهائي البطولة الإفريقية الأولى للأندية هذا الموسم في 30 مايو الماضي.



ورفض الكاف طلب الفريق المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري الأبطال بنقل المباراة النهائية لملعب آخر محايد أو تأجيلها لأن المغرب استضاف أيضا نهائي نسخة العام الماضي وهو ما اعتبره الجانب المصري غير عادل.