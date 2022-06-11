الاتحاد المصري سيتخذ "قرارات هامة" بعد مواجهة كوريا الجنوبية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم السبت، أنه سيتخذ "قرارات هامة وحاسمة" يوم الخميس المقبل، وبعد يومين من مواجهة كوريا الجنوبية وديا، وسط تقارير محلية عن قرب رحيل المدرب إيهاب جلال.

وكتب الاتحاد على فيسبوك أنه عقد اجتماعا من أجل مناقشة "ملابسات وأحداث مباراة مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة".

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وأضاف الاتحاد أنه استقر على انتظار مواجهة كوريا يوم الثلاثاء وبعدها: سيكون من المنتظر اتخاذ العديد من القرارات الهامة والحاسمة في جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس المقبل.

وظهرت مصر بشكل متواضع جدا خلال الخسارة 2-صفر أمام إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم الخميس الماضي، وكانت محظوظة لعدم استقبال المزيد من الأهداف، بينما فازت قبلها بأيام بشق الأنفس 1-صفر على ضيفتها غينيا في الجولة الافتتاحية.

وتولى جلال، مدرب بيراميدز والإسماعيلي ومصر للمقاصة السابق، تدريب مصر خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، وخاض المباراتين السابقتين خلال الشهر الجاري، لكنه قد يرحل سريعا.

وتعرض جلال لانتقادات حادة من وسائل الإعلام المحلية والمشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل حتى أن يخسر أمام إثيوبيا، وذكرت تقارير عديدة أنه على أعتاب فقدان منصبه.