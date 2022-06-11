حكم إسباني يدير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، يوم السبت، أنها اختارت الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا (39 عاما) لإدارة مباراة القمة في الدوري المحلي الممتاز بين العملاقين الأهلي والزمالك في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وستقام المباراة التي تحمل رقم 124 في لقاءات القمة بين القطبين في 19 يونيو الجاري، وتأتي ضمن الجولة 20 من البطولة.
وينفرد الزمالك حامل اللقب بصدارة الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة.
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