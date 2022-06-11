صلاح: ريال مدريد سلب مني الكرة الذهبية

أكد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أن فريقه استحق الفوز على ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا، ويرى قائد منتخب مصر أن خسارة اللقب ستؤثر عليه في سباق الحصول على الكرة الذهبية.

وقال صلاح خلال حواره مع "فرانس فوتبول" يوم السبت: استحققنا الفوز، حظينا بالعديد من الفرص، أنا شخصيًا لدي 3 فرص خطيرة، لكننا للأسف واجهنا كورتوا، وهو في أفضل حالاته، كانت ليلته.

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وأشاد بكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد قائلًا: هو أكثر من مجرد هداف، إنه مؤثر في كل الجوانب مع ريال مدريد.

وشدد: مثل جميع اللاعبين، أود أن يتم الاعتراف بي كأفضل لاعب في العالم، أتمنى الفوز بها بعد جورج وياه وأن أصبح ثاني إفريقي يظفر بها.

وعن سباق الكرة الذهبية قال صلاح: صُدمت حينما جئت بالمركز السابع عام 2021 الهزيمة من ريال مدريد ستؤثر عليّ هذا العام حتى لو قدمت أداءً جيدًا، إن لم أفز بها هذا العام سأفعل كل ما بوسعي لتحقيقها العام المقبل.

وعن طموحه المستمر في الفوز بالألقاب علّق هداف الدوري الإنجليزي وقال: عندما رحلت عن مصر منذ أكثر من 10 سنوات، أدركت أنه يجب أن أكون قويًا وإلا لن أنجح، كنت مليئًا بالدوافع ولا أزال كذلك، خططت أن أكون أفضل لاعب مصري، ثم أفضل لاعب إفريقي، والآن أريد أن أصبح الإفريقي الأفضل في تاريخ اللعبة.

وحصد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي مشاركة مع الكوري سون، وجائزة أفضل صانع ألعاب، كما توّج رفقة فريقه بكأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزيين.