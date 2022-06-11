لاعب بلغاريا يخضع لجراحة في المخ عقب حادث سير

كشف الاتحاد البلغاري لكرة القدم يوم السبت أن لاعب الوسط البلغاري الدولي تودور نيديليف خضع لجراحة لعلاج إصابة في المخ تعرض لها خلال حادث سير خطير لحافلة المنتخب الوطني للبلاد في تبليسي عاصمة جورجيا.



وقع الحادث عندما كان المنتخب البلغاري متوجها في حافلتين إلى الفندق، الذي يقيم فيه في تبليسي قبل مواجهة منتخب جورجيا في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد.



وقال الاتحاد البلغاري للعبة الشعبية إن نيديليف (29 عاما) أصيب في المخ وسيظل تحت الملاحظة بإشراف فرق طبية محلية إلى جانب طبيب المنتخب البلغاري.



وأكد الاتحاد أن بقية اللاعبين وأفراد الطاقم الفني بخير.

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