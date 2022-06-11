لوكلير ينتزع مركز أول المنطلقين في أذربيجان

لوكلير متصدر بطولة العالم يخرج بشكل مفاجئ من سباق إسبانيا

انسحب شارل لوكلير متصدر بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات من سباق جائزة إسبانيا الكبرى يوم الأحد بعدما تعرض لمشكلة في وحدة الطاقة بعدما كان يتصدر السباق ...