لوكلير ينتزع مركز أول المنطلقين في أذربيجان

انتزع شارل لوكلير سائق فيراري مركز أول المنطلقين بجائزة أذربيجان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت.
وجاء المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول في المركز الثاني أمام زميله ماكس فرستابن، فيما اكتفى الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري بالمركز الرابع.
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