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لوكلير ينتزع مركز أول المنطلقين في أذربيجان

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لوكلير
لوكلير

لوكلير ينتزع مركز أول المنطلقين في أذربيجان

باكو - رويترز

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انتزع شارل لوكلير سائق فيراري مركز أول المنطلقين بجائزة أذربيجان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت.

وجاء المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول في المركز الثاني أمام زميله ماكس فرستابن، فيما اكتفى الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري بالمركز الرابع.

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