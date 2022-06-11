صلاح عن حياته: زوجتي تشتكي مني في المنزل

تحدث قائد منتخب مصر وجناح ليفربول محمد صلاح عن طبيعة تدريباته، سواء كانت عضلية أو ذهنية، التي تساعده على تقديم أداء أفضل في المباريات بالالتزام بها. وقال خلال حوار مع مجلة "فرانس فوتبول"، نشر اليوم السبت: أتأمل بمفردي في المنزل يوميًا لفترة بين 10-20 دقيقة.

كما أضاف: رغم أن زوجتي لا تحب هذا الاسم، لكنني أشبه منزلي دائمًا بمركز صحي، لدي غرفتان بهما العديد من الآلات مما يساعدني في الحفاظ على لياقتي البدنية، كما أمتلك غرفة الضغط العالي، التي تمكنني من العلاج بالتبريد، زوجتي تقول إنني أقضي وقتي مع الآلات أكثر منها.

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إلى ذلك، كشف طريقة أخرى تساعده على التطور، قائلا : أصل دائمًا مركز التدريب قبل ساعتين أو ثلاثة من الموعد، وأعمل دائمًا على ابتكار والتفكير في طرق جديدة لخلق مساحات لنفسي بسبب كثرة المدافعين حولي في معظم المباريات، أريد أن يقول المدافع الذي يراقبني لنفسه: يا إلهي إنه هو مرة أخرى.

يشار إلى أن صلاح سجل 31 هدفا في جميع المسابقات مع ليفربول هذا الموسم، وساعد الفريق على الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما حصد جائزتي هداف الدوري وأكثر من قام بتمريرات حاسمة.