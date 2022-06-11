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نونيز اجتاز الفحص الطبي ويستعد لخلافة ماني

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نونيز
نونيز بقمميص بنفيكا

نونيز اجتاز الفحص الطبي ويستعد لخلافة ماني

ليفربول - د ب أ

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ذكرت تقارير صحافية في انجلترا أن انتقال داروين نونيز إلى نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أصبح وشيكا.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية المحلية، إن نونيز (22 عاما) موجود يوم السبت في مدينة ليفربول الساحلية الواقعة شمال غرب إنجلترا لإجراء الفحص الطبي، الأمر الذي سيتغيب بسببه عن المباراة الودية لمنتخب بلاده أوروغواي أمام منتخب بنما مساء السبت.

ويُعْتَقَد أن نونيز أبلغ عائلته وأصدقاءه أنه سينتقل إلى ليفربول ليخلف السنغالي الدولي ساديو ماني الذي يجري محادثات مع نادي بايرن ميونخ الألماني.

يذكر أن لاعب خط الهجوم لا يزال مرتبطا مع بنفيكا البرتغالي بعقد يستمر حتى 2025، وينوي ليفربول أن يعرض عليه عقدا لمدة خمسة أعوام، ويُعْتَقَد أن قيمة صفقة انتقال نونيز ستبلغ 80 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو للمكافآت المحتملة، وفي حال إتمام الصفقة بهذه القيمة فإنها ستكون أغلى صفقة يبرمها وصيف بطل الدوري الإنجليزي.

وكانت أغلى صفقة أبرمها ليفربول حتى الآن هي صفقة ضم المدافع فيرجيل فان ديك والتي بلغت قيمتها أكثر من 84 مليون يورو.

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