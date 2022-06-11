"تواضع" ماني يقربه من ميونخ بعد مكالمة ناغلسمان

كشف تقرير إعلامي في ألمانيا، يوم السبت، عن اتصال هاتفي تم بين يوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، وساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي الذي يسعى النادي البافاري إلى ضمه لصفوفه.

وقالت محطة "سكاي" الرياضية إن اللاعب السنغالي الدولي لم يبدِ في الاتصال غرور النجوم وإنه ترك انطباعا من النوع الذي يدوم تأثيره لدى المستمع.

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وأضافت أن ماني، المعروف بتواضعه والذي يعتبر بمثابة بطل قومي في بلاده بسبب دوره الاجتماعي هناك، أبدى مرونة شديدة خلال الاتصال، وقالت إنه أجاب عن سؤال عن الموقف الذي يرى نفسه فيه بقوله إنه سيلعب في المكان الذي تكون فيه حاجة إليه.

وذكر تقرير القناة أن "ماني يريد أن ينتقل إلى بايرن ميونخ وألمح في المحادثة بشكل واضح: أنا أود أن أنتقل إلى ميونخ فقط.

كان ليفربول أعلن مؤخرا أنه رفض عرضا ثانيا من بايرن ميونخ لضم ماني ويُعْتَقَد أن النادي البافاري رفع عرضه من 25 إلى 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 35 مليون يورو)، بالإضافة إلى مكافآت ماني (30 عاما) التي يُعْتَقَد أنها تصل إلى 5ر7 مليون يورو.

في المقابل، لا يزال ليفربول يعتبر عرض بايرن أقل من اللازم وأبدى انزعاجه بالدرجة الأولى من عرض المكافآت التي اعتبرها غير واقعية.

وكتبت صحيفة "ذا تايمز" أن ليفربول لن يدخل في مفاوضات مع بايرن قبل وصول العرض إلى 5ر42 مليون جنيه إسترليني (حوالي 50 مليون يورو) مشيرة إلى أن ليفربول مستعد لتقديم بعض التنازلات.

يشار إلى أن هناك تكهنات منذ أسابيع حول انتقال ماني من لندن إلى ميونخ ليكون بديلا محتملا لسيرجي غنابري الذي بات مستقبله غير مؤكد في الفريق البافاري، كما أن من الممكن لماني أن يحل محل نجم هجوم بايرن روبرت ليفاندوفسكي الذي يرغب في الرحيل إلى برشلونة.

يذكر أن عقد ماني مع ليفربول لا يزال ساريا حتى نهاية يونيو 2023.