الأولمبي السعودي يضرب موعداً مع أستراليا في نصف نهائي كأس آسيا

تأهل المنتخب الأولمبي السعودي إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا بعد فوزه على فيتنام بهدفين دون رد يوم الأحد على ملعب لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وسجل متعب الحربي في الشوط الأول وفراس البريكان في الشوط الثاني هدفي الفوز لصالح "الأخضر".

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وأكمل منتخب فيتنام المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد حارس المرمى قبل أكثر من 10 دقائق على نهاية اللقاء.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب أستراليا الذي تغلب على تركمنستان بهدف دون رد.