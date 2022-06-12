.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأولمبي السعودي يضرب موعداً مع أستراليا في نصف نهائي كأس آسيا

  • الخط
احتفال البريكان
احتفال البريكان

الأولمبي السعودي يضرب موعداً مع أستراليا في نصف نهائي كأس آسيا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تأهل المنتخب الأولمبي السعودي إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا بعد فوزه على فيتنام بهدفين دون رد يوم الأحد على ملعب لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وسجل متعب الحربي في الشوط الأول وفراس البريكان في الشوط الثاني هدفي الفوز لصالح "الأخضر".

وأكمل منتخب فيتنام المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد حارس المرمى قبل أكثر من 10 دقائق على نهاية اللقاء.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب أستراليا الذي تغلب على تركمنستان بهدف دون رد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القصف الروسي يجبر آلاف الأوكرانيين على النزوح من بوكروفسك القصف الروسي يجبر آلاف الأوكرانيين على النزوح من بوكروفسك
اكتشف المزيد