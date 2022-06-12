الإيطالي بيرلو مدرباً جديداً لفاتح كاراجومروك التركي

أعلن نادي فاتح كاراجومروك الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في تركيا يوم الأحد عن التعاقد مع المدرب الإيطالي أندريا بيرلو للإشراف على الفريق.
وقال نادي مدينة اسطنبول على حسابه على تويتر: وقّع بيرلو عقدًا لتدريب كاراجومروك لمدة عام اعتبارًا من الاول من يوليو.
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وكان بيرلو، بطل العالم مع منتخب بلاده عام 2006 ونجم ناديي ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، اشرف على تدريب الاخير العام الماضي لكنه مكث في منصبه موسمًا واحدًا أحرز فيه الكأس السوبر الايطالية وكأس إيطاليا، لكن فريقه عاش خيبات عدة في الدوري المحلي ودوري أبطال اوروبا.
وأنهى كاراجومروك الموسم الفائت في المركز الثامن في الدوري التركي.
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