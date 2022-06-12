تغييرات قريبة في قوانين كرة القدم

أكد المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية أنه سيعتمد رسميا خلال اجتماعه في العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين السماح بخمسة تبديلات لكل فريق في المباراة الواحدة عقب تطبيق هذا التغيير بصفة مؤقتة منذ 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 بعد أن كانت القوانين تسمح فقط بثلاثة تبديلات.



وسيبحث المجلس أيضا خلال الاجتماع المزيد من القضايا والقرارات المقترحة حول التبديلات نتيجة الإصابات بارتجاج في المخ وتقنية كشف التسلل شبه الآلية.



ورغم أن السماح بخمسة تبديلات لكل فريق في المباراة سيصبح قانونيا إلا أن تطبيق القاعدة في بعض البطولات سيكون بيد الجهات المشرفة على تنظيم هذه البطولات.



وعلى سبيل المثال وافق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على السماح بخمسة تبديلات عندما طرح الاتحاد الدولي (الفيفا) الفكرة في مايو أيار 2020 لكنه عاد من جديد لنظام التغييرات الثلاثة في الموسمين الماضيين. ووافق الاتحاد الإنجليزي من جديد على اعتماد خمسة تبديلات بداية من الموسم المقبل.



وقال المجلس الدولي لكرة القدم إنه سيستمر العمل بنظام تنفيذ التبديلات الخمسة خلال ثلاث مناسبات على أقصى تقدير إلى جانب التبديلات التي تتم خلال الاستراحة بين الشوطين.



وهناك إمكانية بالسماح بتبديل سادس في حالة استمرار المباراة لوقت إضافي.



وسيبدأ تطبيق التعديلات الجديدة التي سيعتمدها المجلس الدولي لكرة القدم من أول يوليو المقبل.



وبدأ المجلس في تجربة "التبديلات الدائمة نتيجة الإصابة بارتجاح في المخ" في العام الماضي.



وقال المجلس إنه في حالة الشك في إصابة أي لاعب بارتجاح في المخ فإنه يتعين حماية اللاعب المصاب باستبداله واستبعاده "بصفة نهائية" من المباراة.



وتمت تجربة تقنية كشف التسلل شبه الآلية خلال العامين الماضيين وأيضا في كأس العالم للأندية في فبراير الماضي.

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