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تن هاغ يهدد لاعبي مانشستر يونايتد ويغير "طباخ" الفريق

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تن هاغ
عقد تن هاغ ينتهي في يونيو 2025

تن هاغ يهدد لاعبي مانشستر يونايتد ويغير "طباخ" الفريق

العربية.نت

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كشفت تقارير صحافية أن المدرب الهولندي إريك تن هاغ أرسل بريدًا إلكترونيًا للاعبيه يحذرهم من "الغرور" وأنه لن يتسامح مع تلك الصفة، كما وجه مدرب أياكس السابق بتغيير الطباخ الخاص بالفريق.

وأكدت صحيفة "ذا صن" أن المدرب شدد على أنه لا يوجد لاعب أهم من الفريق، وأن كرة القدم لعبة جماعية، كما ألزم لاعبيه باتباع قواعد معينة داخل الملعب وخارجه، وأن يعيشوا حياتهم الشخصية باتزان.

وقال مصدر مقرب من الفريق للصحيفة البريطانية: تن هاغ يريد اتباع أسلوب أليكس فيرغسون، فيرغي كان يعرف كل صغيرة وكبيرة عن لاعبيه، ولم يتسامح أبدًا مع الحمقى، وتن هاغ كذلك.

وواصل التقرير سرد اهتمام تن هاغ الشديد بالتفاصيل، وأنه وجه بتعيين طاهٍ جديد للفريق، بسبب اهتمامه الكبير وإيمانه بأهمية تغذية اللاعبين.

ويمتد عقد المدرب البالغ من العمر 52 عامًا بدءاً من الموسم المقبل وحتى يونيو 2025.

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