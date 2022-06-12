فرستابن يفوز بجائزة أذربيجان الكبرى

توج الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام بطلا لسباق جائزة أذربيجان الكبرى الحلقة الثامنة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد بعد تفوقه على جميع منافسيه في حلبة العاصمة باكو المطلة على بحر قزوين بعد انسحاب منافسه شارل لوكلير سائق فيراري من السباق بسبب مشكلة فنية في المحرك بينما احتل زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيريز المركز الثاني.
وضمن البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس الصعود لمنصة التتويج بعد حصوله على المركز الثالث.
وبهذا الفوز يعوض فرستابن تعثره في نفس السباق العام الماضي عندما حرم من الفوز بسبب انفجار أحد إطارات سيارته قبل خمس لفات من النهاية ليصبح سادس فائز مختلف في ست نسخ للسباق أقيمت حتى الآن.
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