لاعبو منتخب الجزائر يكرمون الراحل بن حمودة

قام لاعبو المنتخب الجزائري لكرة القدم بلفتة إنسانية رائعة تكريما للراحل بلال بن حمودة، نجم منتخب المحليين ونادي اتحاد الجزائر الذي توفي الأسبوع الماضي عن 24 عاما، في حادث سير بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.

وارتدى لاعبو المنتخب الجزائري قبل انطلاق المباراة الودية أمام إيران يوم الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة، قمصانا كتب عليها عبارة "وداعا بلال، لن ننساك". كما وقف لاعبو المنتخبين وجهازيهما الفني والإداري وكل من تواجد بالملعب دقيقة صمت ترحما على روح اللاعب.

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يذكر أن بن حمودة توفي رفقة صديقه، عقب حادث سير جراء اصطدام سيارتهما بعمود قبل أن تشتعل النار فيها.

وشيعت جنازة الفقيدين في أجواء مهيبة أمس السبت، ببلدة حجوط بولاية تيبازة.