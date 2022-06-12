لوكلير عن انسحابه: أطالب فيراري بأجوبة سريعة

طالب تشارلز لوكلير، من موناكو، بأجوبة سريعة من فريقه فيراري، بشأن تعطل محرك سيارته والذي أنهى آماله في تحقيق الانتصار بسباق الجائزة الكبرى بأذربيجان في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، يوم الأحد.

وفشل لوكلير (24 عاما) في تحقيق الفوز في آخر أربع سباقات حصل خلالها على مركز الانطلاق الأول، حيث اضطر للانسحاب في سباق إسبانيا ثم خسارة سباق مونت كارلو بسبب استراتيجية خاطئة للفريق.

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وقال لشبكة "سكاي": هذا مؤلم، يجب أن ننظر في هذا الأمر لكي لا يحدث مرة أخرى، لا يمكنني أن أجد الكلمات المناسبة لوصف هذا.

وأضاف: إنه أمر محزن للغاية. لا أعلم، نحن بحاجة ماسة للنظر في هذا.

واستطاع المكسيكي سيرخيو بيريز، سائق ريد بول، أن يتفوق على لوكلير في المنعطف الأول على مضمار باكو، ولكنه لوكلير استطاع أن يعود للصدارة بعد فترات التوقف الأولية في مراكز الصيانة، ولكن انتهى سباقه بسبب مشكلة وحدة الطاقة.

واضطر زميله بفريق فيراري، الإسباني كارلوس ساينز، أن ينسحب من السباق بعد مرور 10 لفات بسبب مشكلة هيدروليكية.

وتراجع لوكلير، الذي فاز بأول سباقين في الموسم، للمركز الثالث في ترتيب فئة السائقين، حيث يتخلف عن البلجيكي ماكس فيرستابن، المتصدر، بفارق 34 نقطة.

وتستضيف كندا سباق فورمولا-1 الأسبوع المقبل.