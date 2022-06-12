مارسيلو يودع ريال مدريد بعد 15 عاماً

يودع المدافع البرازيلي الشهير مارسيلو نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين، في حضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وذلك بعد 15 عاما قضاها اللاعب في صفوف الفريق.

ويترك مارسيلو (34 عاما) الفريق الملكي بعدما أصبح أكثر اللاعبين في التاريخ حصدا للألقاب مع الفريق، حيث اجتاز اللاعب رصيد الأسطورة باكو خينتو مع الريال، عندما توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنقضي ليكون اللقب الـ24 له مع الفريق، قبل أن يعزز هذا الرصيد بلقب دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيده إلى 25 لقبا مع الريال.

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وأحرز مارسيلو هذين اللقبين مع الريال كقائد للفريق ،بعدما حمل شارة القيادة خلفا للمدافع الإسباني الشهير سيرخيو راموس، حسب ما أفادت وكالة أنباء "أوروبا برس" يوم الأحد.

وحصد مارسيلو مع الريال خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في كأس العالم للأندية وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي وستة ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا وخمسة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

كان مارسيلو انتقل إلى الريال في نهاية عام 2006 على أمل تحقيق مسيرة رائعة أسوة بمواطنه روبرتو كارلوس، وبدأ مشاركاته مع الفريق في يناير 2007.

وخاض مارسيلو 545 مباراة مع الريال ليكون ثامن أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي.