نجم العدالة: رومارينيو وتاليسكا "الأفضل" في دوري المحترفين

أبدى البرازيلي ألان ليما لاعب العدالة سعادته بعد تأهل فريقه لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرًا إلى أن الثنائي تاليسكا لاعب النصر ورومارينيو لاعب اتحاد جدة هما الأبرز خلال الموسم الحالي.

وقال ألان ليما لـ"العربية.نت": أنا سعيد للغاية بعد التأهل لدوري المحترفين، لدي شعور بالسعادة والرضا، أشعر بحجم الإنجاز الذي حققناه بعملنا القوي على مدار الموسم.

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وأضاف: عندما جئت إلى هنا لهذا النادي، كنت أعلم أن الهدف هو الصعود والعودة إلى دوري المحترفين، وكان هذا أيضًا هدفي الشخصي. لطالما أردت اللعب في دوري المحترفين وعملت بجد من أجله. تخيلت أنه سيكون صعبًا لأنه لا توجد بطولة سهلة وكان صعبًا للغاية بالفعل، وانتهى بنا الأمر في الجولة الأخيرة مع خمسة فرق قادرة على خطف البطاقة، لكننا نجحنا في التأهل.

وانضم ألان للعدالة مطلع الموسم المنقضي قادمًا من فريق توزلا سبور التركي.

وعن الصعوبات التي واجهها في الموسم الماضي قال: بدنيًا كان الأمر صعبًا، لقد تعرضت لبعض الإصابات، ومع ذلك، عندما كنت في أفضل مراحلي جسديًا وفنيًا وذهنيًا، تعرضت لإصابة أبعدتني 8 مباريات، لذلك كان موسمًا صعبًا للغاية بالنسبة لي.

وبسؤاله عن عدم ضمان التأهل حتى الجولة الأخيرة أوضح: كنت واثقا منذ البداية أننا سنتأهل، لقد رأيت جودة الفريق والهدف الواضح لدينا، كان الأمر واضحًا جدًا لجميع اللاعبين وعملنا بجد من أجل ذلك، لذلك كنا واثقين من تحقيق الهدف.

ولعب ليما 30 مباراة مع فريقه بالدوري هذا الموسم، شارك أساسيًا في 27 منها.

وأشاد اللاعب البرازيلي بمدربه التونسي يوسف المناعي قائلا: كان مهمًا للغاية بالنسبة لنا، فقد غير الجو العام الذي كان سائداً في الفريق، كنا في حالة سيئة، فجاء وأعاد الثقة لنا، وكان ذلك مهمًا للغاية. لقد منحني كل الثقة، حتى عندما كنت مصابًا، أخبرني بأنني سأتعافى وسأساعد الفريق في المباريات الأخيرة، وتمكنت بالفعل من العودة.

وعن أهدافه في الموسم المقبل أجاب: هدفي للموسم المقبل هو اللعب مع العدالة في دوري المحترفين، ومساعدة الفريق في تحقيق أهدافه، وإبراز اسمي بقوة في السعودية.

وسجل ليما 8 أهداف بالدوري، كما قام بـ8 تمريرات حاسمة لزملائه هذا الموسم.

وقال ألان إنه يتابع الثنائي البرازيلي تاليسكا ورومارينيو، مشيرًا إلى أنهما الأجانب الأفضل في دوري المحترفين، كما أكد أن سالم الدوسري نجم الهلال هو أفضل لاعب سعودي شاهده.

وعن المعيشة في السعودية أكد ألان أن التكيف مع الأجواء كان أكثر سلاسة مما توقعه قبل قدومه، حيث قال: حياتي لم تتغير كثيرًا عن السابق، أذهب للتدريبات، أخرج لتناول العشاء مع زوجتي وأعود إلى المنزل، وأحيانًا أذهب إلى المركز التجاري، لذلك كان التكيف سلسًا وأكثر سلاسة مما كنت أتخيله.

وسيشارك العدالة رفقة الخليج والوحدة خلال الموسم القادم من دوري المحترفين بعدما نجحوا في الصعود من دوري الدرجة الأولى.