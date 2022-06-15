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اعتقال 4 بعد اعتداء على شرطيّ في مباراة إنجلترا والمجر

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إنجلترا
صدمة الإنجليز من النتيجة

اعتقال 4 بعد اعتداء على شرطيّ في مباراة إنجلترا والمجر

لندن - رويترز

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أعلنت الشرطة اعتقال أربعة رجال بعد اعتداء على ضابط خارج استاد مولينو قبل هزيمة إنجلترا 4-صفر أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وخرج الضابط من المستشفى للتعافي في المنزل، وينتظر المزيد من نتائج الفحوصات بعد إصابته بجروح بالغة وكدمات في رأسه.

وقالت الشرطة على تويتر يوم الأربعاء: تعرض أحد الضباط لهجوم مروع أثناء تأدية مهام عمله في الحفاظ على سلامة وأمن الجميع.

وأضافت: لا يزال أربعة رجال رهن الاحتجاز، فيما نواصل تحقيقاتنا لتحديد هوية أي متورطين آخرين.

وكانت هزيمة إنجلترا الأسوأ على أرضها منذ 94 عاما.

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